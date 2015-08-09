"البناء والتنمية" يطالب بتحقيق دولي في وفاة "دربالة"

حزب البناء والتنمية

نعى حزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر، "عصام دربالة"، رئيس مجلس شورى الجماعة، الذي توفي بسجن العقرب فجر الأحد.

واتهم الحزب في بيان السلطات المصرية بتعذيب "دربالة" ومنع دخول الأدوية إليه في سجنه، ورفض محاولات نقله إلى المستشفى، معتبرا أن ما حدث "قتل مع سبق الإصرار واغتيال واضح يستوجب ملاحقة المسؤولين عنه جنائياً" بحسب البيان.

وطالب الحزب الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية بإجراء تحقيق عاجل في وفاة "دربالة"، وغيره من الحالات المشابهة، كما أدان ما سماها "الانتهاكات البشعة في السجون المصرية ومقار الاحتجاز المختلفة والتي يتحمل مسؤوليتها النظام الحاكم الذى أصبح يمارس القتل بكل صوره وأشكاله".

وحمل الحزب المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان مسؤولية الانتهاكات في السجون المصرية، لتقاعسه عن أداء دوره وإصداره بيانات لا تعبر عن الحالة التي وصلت إليها السجون المصرية.

وقال الدكتور "طارق الزمر" رئيس حزب البناء والتنمية، إنه يقوم في الوقت الحالي بالاتصال بعدة أطباء دوليين للسفر إلى العاصمة المصرية القاهرة، لمعاينة جثمان دربالة "بعد أن توفرت عدة قرائن علي تعمد السلطات المصرية اغتياله" حسب قوله.