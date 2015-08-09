الاتحاد الدولي لكرة السلة يقرر رفع الايقاف عن روسيا

المنتخب الروسي لكرة السلة – أرشيف

قرر الاتحاد الدولي لكرة السلة اليوم (الأحد) رفع الإيقاف الذي كان مفروضا على الاتحاد الروسي لكرة السلة وسيسمح لروسيا بالمشاركة في بطولة أوروبا الشهر المقبل إضافة إلى كافة البطولات الدولية الأخرى.

وقال الاتحاد الروسي لكرة السلة عبر موقعه على الإنترنت اليوم خلال جلسة في طوكيو: "قرر الاتحاد الدولي السماح للمنتخبات الوطنية الروسية بالمشاركة في البطولات الدولية".

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة السلة قرر في الـ 29 من يوليو/تموز 2015 استبعاد وإيقاف المنتخبات الروسية عن المشاركة في البطولات الدولية، ومن بينها بطولة أوروبا المؤهلة لدورة الألعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو العام المقبل، مبررا إيقاف روسيا بالتدخل الحكومي في إدارة اتحادها.