إسرائيل تعرقل إقامة مباراة إياب بطولة نهائي كأس فلسطين

بطولة كأس فلسطين لكرة القدم – الفرنسية

تعطلت إقامة مباراة رسمية بكرة القدم بين فريقين فلسطينيين من غزة والضفة الغربية كانت مقررة اليوم (الأحد) في الضفة الغربية، وذلك على خلفية رفض الاتحاد الفلسطيني طلب إسرائيل التحقيق مع لاعبين من نادي الشجاعية القادم من غزة كانوا سيشاركون في المباراة.

وأساس الخلاف هو مطالبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي التحقيق مع أربعة لاعبين من نادي الشجاعية القادم من غزة قبل منح البعثة الرياضية المكونة من 37 عضوا التصاريح اللازمة للمرور إلى الضفة الغربية.

وتأتي هذه المباراة بين نادي الشجاعية من غزة وأهلي الخليل من الضفة، في سياق مباراتين (ذهاب وإياب) لتحديد بطل كأس فلسطين، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة منذ العام 2000.

ويرفض الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وكذلك إدارة نادي الشجاعية فكرة التحقيق الأمني مع أي شخص من أفراد البعثة، حسبما أكد أكثر من مصدر فلسطيني وكذلك الأمانة العامة لاتحاد اللعبة.

ولعب أهلي الخليل، الذي حصل على التصاريح اللازمة لكافة أفراد بعثته، مباراة الذهاب الخميس الماضي في غزة، وانتهت بالتعادل السلبي.

وأكدت مصادر فلسطينية، فضلت عدم ذكر اسمها، أن نادي الشجاعية متمسك بحقه في المرور لكافة أفراد بعثته، وأن إدارة النادي ترفض إخضاع أي لاعب أو إداري للتحقيق.

وأشارت هذه المصادر إلى أن موقف إدارة النادي، مثل موقف الاتحاد تماما، المتمثل في ضمان مرور البعثة من غزة إلى الضفة وعودتها سالمة، لأن اعتقال أي عضو من أفراد البعثة من قبل إسرائيل سيؤدي إلى آثار سلبية على النادي، وكذلك على الاتحاد نفسه.