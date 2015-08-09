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أوغلو: المنظمات الإرهابية لن تنال من استقرار تركيا

9/8/2015

أحمد داوود أوغلو
 

قال رئيس الوزراء التركي المكلف، أحمد داوود أوغلو، إن المنظمات "الإرهابية" لن تتمكن النيل من أمن واستقرار تركيا. تعليقا على تعرض مبنى رئاسة فرع حزب العدالة والتنمية باسطنبول، إلى اعتداء مسلح مساء السبت.

وأشار أوغلو، في تصريح أدلى به في الساعات الأولى من اليوم الأحد، في مقر رئاسة حزبه باسطنبول، إلى أن السلطات "ستفتح تحقيقا مفصلا حول الاعتداء، ليتم القبض على الفاعلين، وتقديمهم للعدالة".

وأضاف داود أوغلو "لن يتمكن أحد من تخويفنا من خلال هذه الأعمال". 

وأكد داود أوغلو اتخاذ بلاده كافة التدابير اللازمة لمواجهة الإرهاب، مشيرا أن "جهود تشكيل الحكومة الجديدة تتواصل دون أن تتأثر بهجمات كهذه".

وكان مبنى رئاسة فرع حزب العدالة والتنمية بمنطقة "باي أوغلو" في اسطنبول، تعرض في الساعة 22:15 مساء السبت (بالتوقيت المحلي)، إلى اعتداء مسلح من قبل مجهولين، أسفر عن إصابة أحد أفراد الحراسة الخاصة.

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