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20 ألف حالة إنسانية تنتظر السفر عبر ‏معبر رفح

8/8/2015

معبر رفح
 

قالت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، إن نحو 20 ألف حالة ‏إنسانية مسجلة لديها، تحتاج السفر عبر معبر رفح الحدودي الواصل بين القطاع ومصر.

وأشارت إلى أن السلطات المصرية أغلقت معبر رفح 204 أيام منذ مطلع العام الجاري، وفتحته 15 يومًا فقط، بشكل استثنائي أمام الحالات الإنسانية.

وقالت الوزارة: "إغلاق المعبر يهدد حياة المئات من مرضى السرطان والقلب والكلى، الذين هم بحاجة ماسة للسفر للخارج لتلقي العلاج، فضلا عن تهديد مستقبل آلاف الطلبة وحملة الجوازات الأجنبية وأصحاب الإقامات".

وفي سياق متصل، قال مدير الجانب الفلسطيني من معبر رفح، خالد الشاعر، إن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري لسفر حجاج قطاع غزة مطلع شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وكانت السلطات المصرية قد قررت فتح معبر رفح البري، مطلع أيلول/سبتمبر المقبل، لمغادرة الحجاج الفلسطينيين من قطاع غزة، وفق مسؤول حكومي مصري.

وقال المسؤول رفيع المستوى للأناضول "مصر أبلغت الجانب الفلسطيني أنها ستفتح معبر رفح رسميًا، أيام السابع، والثامن، والتاسع، من سبتمبر/أيلول المقبل، أمام الحجاج وسيُسمح بعودة العالقين خلال تلك الأيام أيضًا".

وفيما يتعلق بفتح المعبر أمام العالقين في الاتجاهين، أكد عدم وجود أي قرار رسمي في هذا الإطار، مستدركًا "لكن قد تتغير الأمور بين ساعةٍ وأخرى، خاصة بعد إعادة فتح قناة السويس".

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