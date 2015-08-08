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وفاة والد الطفل الفلسطيني علي الدوابشة متأثرا بحروقه

8/8/2015
  صورة للرضيع الفلسطيني.. آخر ما تبقي من الحريق

توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم (السبت) سعد الدوابشة والد الرضيع الفلسطيني علي الدوابشة متأثرا بجراحه.


وكان  "سعد الدوابشة" وأبناؤه قد أصيبوا بحروق شديدة عقب قيام مستوطن يهودي بحرق منزل عائلة "الدوابشة" وهم بداخله في حي دوما بمدنية جنين .

 
توفي "سعد" ليلحق بابنه الأصغر "علي" الرضيع ابن العامين، بينما مازالت زوجته تصارع الموت بعدما بلغت الحروق  نسبة 90% من جسدها، كما يعالج ابنها أحمد كذلك من الحروق التي شوهت جسده الصغير.

ولاقي حرق الطفل "علي الدوابشة" تعاطفا واسعا وانتفاضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ودشن من أجله هاشتاج:  #حرقوا_الرضيع .

كما دان عدد من الدول الغربية الحادث، وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان له استنكاره للحادث، مطالبا بضرورة وقف أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون.

المصدر : الجزيرة مباشر
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