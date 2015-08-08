هند نافع تفضح ممارسات العسكر بـ" محاكمات الربيع"

عرض " محاكمات الربيع" بالأمم المتحدة

من قلب مدينة نيوريوك بالولايات المتحدة، وفي الوقت الذي كان يقف فيه "عبد الفتاح السيسي" مرتديا البزة العسكرية لافتتاح تفريعة قناة السويس، وقفت الناشطة السياسية المصرية "هند نافع" أمام مهرجان منظمة هيومان رايتس ووتش للأفلام الوثائقية تعرض فيلما عن دور المرأة المصرية في الثورة وما تتعرض له من انتهاكات على يد النظام الحالي الذي يعلن هويته العسكرية.



الفيلم الذي حمل عنوان "محاكمات الربيع" قدم صورة للانتهاكات التى تمارسها السلطة العسكرية ضد كل من شارك في الثورة المصرية، وبشكل خاص المرأة حيث تعرضت لكشوف العذرية التي أجريت تحت إشراف وأوامر من رجال في القوات المسلحة ، وكذلك عمليات التعذيب في السجون، والاغتصاب والضرب والأحكام المغلظه ضد المعارضين للنظام القائم في مصر الآن.

الفيلم عرض في إحدى قاعات مقر الأمم المتحدة، ضمن عشرات الأفلام التي تتناول الانتهاكات التي تشهدها بلدان الربيع العربي بعد 4 سنوات من الثورة .

صدر بحق "هند "صدر حكم غيابي بالسجن المؤبد، في فبراير/شباط الماضي ضمن 229 شابا من المعارضين للنظام المصري، الذي وصل لسدة الحكم عن طريق الانقلاب على أول رئيس مصري منتخب.

الحكم بالمؤبد جاء لمشاركة الشباب في مظاهرات رافضة لقرارات المجلس العسكري أثناء الثورة المصرية، خاصة في القضية التي عرفت إعلاميا بـ"مجلس الشورى".



وعلقت "هند" عبر حسابها على مشاركتها قائلة "مكملين حتي لو كانوا حكموا علينا بالسجن المؤبد، وحتي لو حكمو علينا نعيش بلا روح ، وحرمونا من وطننا برضه هنكمل. مش ناسيين جرائم العسكر وهنفضل نندد بيها وهنفضحهم في كل وقت ومكان".