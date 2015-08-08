هبة طوجي تلهب مهرجانات بيبلوس شمال بيروت

المطربة هبة طوجي

أطلت المغنية اللبنانية الشابة "هبة طوجي" ليل الجمعة على خشبة مسرح مهرجانات بيبلوس الدولية في مدينة جبيل الساحلية الواقعة شمال بيروت وأحيت حفلا موسيقيا جمع بين الموسيقى الشرقية والغربية.

على مدى أكثر من ساعتين قدمت "طوجي" أغاني انتقائية شملت قديمها وجديدها ورافقها على المسرح عشرات الموسيقيين بالإضافة إلى الملحن وعازف البيانو "أسامة الرحباني" نجل الكاتب المسرحي والملحن الراحل "منصور الرحباني".

وقوبلت "حورية بيروت" وهو اللقب الذي أطلقته عليها الصحف الأوروبية إثر مشاركتها مؤخرا في برنامج (ذا فويس) في نسخته الفرنسية، حيث وصلت للمراحل النهائية فيه بعد منافسة مع عدد كبير من الدول الأوروبية، بالتصفيق والهتافات.

وكان المئات وصلوا إلى ميناء جبيل حيث تقام المهرجانات سنويا قبل ساعات من الموعد المقرر للحفل.

وقدمت المطربة برنامجا متنوعا جمع الموسيقى العربية الكلاسيكية والبوب والجاز بتوزيع جديد لمنتج العمل "أسامة الرحباني" وتحولت الأغنيات إلى لوحات تروي كل لوحة منها قصة ممسرحة صغيرة أخرجها "مروان الرحباني" شقيق "أسامة" محولا الأعمال إلى سلسلة من المشاهد الروائية.

وتضمن البرنامج الفني أغاني من ألبومات طوجي المنفردة ومنها "لا بداية ولا نهاية" و"يا حبيبي" بالإضافة إلى أغان مأخوذة من المسرحيات الرحبانية وخصوصا "صيف 840" و"دون كيشوت"وغيرها من الأعمال.

كما قدمت ثلاث أغنيات جديدة من شعر "غدي الرحباني" وموسيقى "أسامة الرحباني" وهي: (يمكن حبيتك) و(العالم كلو) التي تحتوي على نقد إجتماعي ساخر و(أولاد الشوارع) وهي أغنية تتحدث عن الاطفال المشردين والمآسي التي يعيشوها.

وقالت الطالبة لين طويل إنها "سهرة العمر مع صوت هبة وموسيقى أسامة الرحباني. نحن الصبايا نحبها لأنها تمثلنا خصوصا بعد مشاركتها في البرنامج العالمي ذا فويس."

وانطلقت مهرجانات بيبلوس الدولية في الثالث عشر من يوليو/ تموز مع المغني العالمي "جون ليجاند" الذي حصد نجاحات كبيرة بفضل أغنيته (أول أوف مي) كما تضمن برنامج المهرجانات لهذا العام الفريق الأيرلندي (ذا سكريبت) الذي باع أكثر من عشرين مليون اسطوانة. وتميز حفل المغنية الفرنسية المخضرمة "ميراي ماتيو" واستقطب الآف الكبار والصغار.

ويستمر المهرجان حتى الثامن عشر من أغسطس /آب ويختتم صيفه الناجح مع الفريق البريطاني (آلت- جاي) وموسيقاه الروك البديل.