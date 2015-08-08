مرسي: 5 أحداث داخل السجن مثلت تهديدا مباشرا لي

قال الرئيس المصري المعزول "محمد مرسي" أثناء مثوله أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة اليوم (السبت) إن هناك خمسة أحداث تمت في السجن مثلت تهديدا مباشرا له، مضيفاً أنه يريد أن يوضح لدفاعه بالتاريخ والوقائع الجرائم التي شكلت تهديد له ومنها الدخول عليه في أوقات لا يعلمها أحد، وممارسات أخرى لم يكشف النقاب عن مضمونها.

وبدا لافتاً تكرار مرسي لعبارة "هناك إجراءات لو تمت لكانت ستؤدي لجريمة كبرى" لافتاً إلى أن هناك تغيرا محوريا ممنهجا ضده داخل السجن، مؤكدا أن تعامله مع تلك الوقائع كان حكيما.

وانتقل مرسي للتشكيك في التقرير الطبي المقدم للمحكمة لتبرير تعذر عرضه عليها في جلسة 22 من يوليو/تموز الماضي، مؤكدا أن التقرير والقياسات للعلامات الحيوية من ضغط السكر والدم وغيرها كان سابقاً على اليوم المُقدمة فيه للمحكمة بيوم، وأن القراءات كانت متغيرة عما كانت عليه صباح يوم الجلسة المقررة.

وأضاف أن نسبة السكر في دمه انخفضت قبل يوم الجلسة المشار إليها بسبب صيامه، ملمحاً إلى أن الطعام المقدم إليه لو كان قد تناوله "كان سيؤدي إلى جريمة" حسب تعبيره.

وطالب مرسي بعرضه على لجنة طبية، نظراً لمعاناته انخفاضا في السكر أثناء المساء بشكل كبير، وتابع مؤكداً امتناعه عن الطعام لأنه "متوجس منه" حسب قوله، ملتمساً من المحكمة السماح له بلقاء دفاعه ليذكر له تفاصيل بخصوص تلك الوقائع.