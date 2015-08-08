محمد الصغير: الثائر الحق من يحدد عدوه أولا

قال الداعية المصري "د.محمد الصغير" إن العالم الإسلامي مستهدف من تنظيم الدولة، مستدلا على ذلك بتفجيرات أبها وعسير وما يحدث في تركيا .



ودعا "الصغير" خلال مشاركته في ملتقى علماء أهل السنة الذي افتتح في العاصمة التركية "اسطنبول" اليوم (السبت) والذي جاء تحت عنوان "ملتقى علماء أهل السنة لمواجهة الاستبداد وسفك الدماء" الثوار في كل من مصر واليمن وتونس وسوريا وغيرها من دول الربيع العربي للوقوف في المنطقة الصحيحة بعد تحديد العدو، مؤكدا أن هذه البصيرة يتمتع بها الثائر الحق، وتابع "ينبغي للثوار ألا يعتمدوا على أحد لاستكمال ثورتهم ".



وحذر الصغير من تمادي تنظيم الدولة وخطره على العالم الإسلامي، وأشار إلى أن القيادي بالجماعة الإسلامية بمصر "عصام دربالة" قام بإعداد بحث دقيق عن تنظيم الدولة، اعتمد عليه خلال جولته التحذيريه من مخاطر هذا التنظيم عبر محافظات مصر المختلفة، إلا أن السلطات المصرية عرقلت ذلك باعتقالها له.



وطالب الصغير بضرورة محاكمة من قام بمذبحة رابعة، التي تحل ذكراها الثانية بعد أيام، مشيرا إلى دور العلماء في الحراك الثوري الذي يشهده العالم العربي وقال "كان هناك 50 من أصحاب العمائم من أوائل من سقطوا خلال مذبحة رابعة العدوية".

يذكر أن رافضي الانقلاب اعتصموا في ميدان رابعة العدوية – شرقي القاهرة – لمدة تجاوزت 47 يوما، حتى قامت السلطات الأمنية بفض الاعتصام بالقوة، ما أدى لوقوع مئات القتلى والمصابين .