للمرة الأولى الصين تستضيف كأس العالم لكرة السلة 2019

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة أمس (الجمعة) أن الصين ستستضيف لأول مرة منافسات كأس العالم المقرر إقامتها في العام 2019.وكانت الصين تواجه منافسة من الفلبين على استضافة البطولة.

وقال "ياو مينغ" سفير ملف الصين في بيان نشره موقع الاتحاد الدولي على الإنترنت "هذه لحظة مثيرة بحصول الصين على حق استضافة كأس العالم وأنا متأكد من تقاسم الملايين من المشجعين السعادة معنا."

وأضاف العملاق السابق في دوري السلة الأمريكي "أدرك ماذا يعني لعب السلة في مستويات عالية أمام المشجعين أصحاب الأرض لأنه سبق لي المشاركة في أولمبياد بكين 2008."

وأوضح "ياو مينغ" أن عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2019 سيزيد من 24 إلى 32 منتخبا مشيرا إلى أنه ستقام المنافسات في ثماني مدن صينية.

وكانت الولايات المتحدة قد فازت بكأس العالم الأخيرة في أسبانيا عام 2014 عندما تفوقت في النهائي على صربيا.