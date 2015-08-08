خبراء: قلة الماء فى جسم الأطفال تسبب حساسية جلدية

أكد خبراء أن 60% من الأطفال حديثى الولادة يصابون بمرض الصفراء واليرقان والحساسية الجلدية.

وقال "د. عادل كمال" رئيس قسم الأمراض الجلدية بمستشفى العمادي بالدوحة إن الخلايا الموجودة فى جسم الأطفال تتنامى بسرعة فائقة أكثر من الكبار، ما يساعد على التئام الجروح في أجسامهم .

وأشار إلى أن الحساسية تصيب الأطفال بسب عدم وجود كميات كبيرة من الماء فى أجسامهم، ما يؤدى إلى جفاف الجلد وظهور الحساسية فى جسم الطفل .

وأوضح "د.عادل كمال" أن أكثر الأماكن التي تظهر فيها الحساسية فى جسم الأطفال هى (الخدود وثنايا الساق) مشيرا الى أن الأكزيما هى أشهر أمراض الجلد التى تنتشر بين الأطفال حديثى الولادة .

كما دعا "د. عادل كمال" الأسر التى يوجد لديها أطفال مصابون بالأمراض الجلدية للحفاظ على أطفالهم من أشعة الشمس وعدم تعريضهم لحرارتها، والابتعاد عن ملابس الصوف والكتان لما تسببه من حساسية جلدية .