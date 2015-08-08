المصري أحمد عباس يتأهل لنهائي سباق 1500 متر حرة في كازان

السباح المصري أحمد عباس

تأهل السباح المصري "أحمد أكرم عباس" اليوم (السبت)لنهائي سباق 1500 متر حرة في بطولة العالم للسباحة المقامة في مدينة كازان الروسية بعدما احتل المركز الخامس في تصفيات السباق.

وسجل السباح المصري زمنا بلغ 14 دقيقة و55.42 ثانية في حين سجل الايطالي جريجوريو بالترينيري أفضل زمن في التصفيات وهو 14 دقيقة و51.04 ثانية.

واحتل الأمريكي كونور جاجر المركز الثاني مسجلا 14 دقيقة و53.34 ثانية، بينما احتل الصيني سون يانج المركز الثالث متقدما مباشرة على البريطاني ستيفن ميلن، الذي قطع المسافة في 14 دقيقة و55.17 ثانية.

وتأهل أول ثمانية سباحين في التصفيات لنهائي السباق.