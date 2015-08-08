الفلسطينيون يشيعون جنازة سعد الدوابشه

شيع الآلاف من أهالي قرية دوما قضاء نابلس جنازة "سعد دوابشة" والد الرضيع "علي" بعد وفاته متأثرا بحروقه عقب إحراق متطرفين يهود منزله فى نابلس قبل أسبوع.

وكان "سعد" قد أصيب بحروق طالت أكثر من 80% من جسده، ونقل إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، في حالة حرجة، وأعلن استشهاده فجر اليوم .

ورفع المشاركون في الجنازة العلم الفلسطيني وصور ابنه الرضيع، ونددوا بالعملية الإرهابية والجرائم التي تنفذها جماعات المستوطنين "تدفيع الثمن" وشددوا على أنهم لن يلتزموا الصمت حيال هذه الجرائم التي باتت تستهدفهم.

ووجه المشيعون أصابع الاتهام إلى سلطات جيش الإحتلال الإسرائيلي، وحملوها كامل المسؤولية عن هذه الجرائم، وأكدوا أن الجيش يوفر الحماية لعصابات المستوطنين.

يشار إلى أن دوابشة يبلغ من العمر 37 عاما، وكان قد نقل إلى وحدة العلاج المكثف في مستشفى "سوروكا" وهويعاني من حروق شديدة وعميقة. ورفض أبناء عائلة دوابشة إجراء تشريح للجثة.