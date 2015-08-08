أهل السنة يدعون لمشروع إسلامى يواجه تنظيم الدولة

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر رابطة علماء أهل السنة

دعا أمين عام رابطة علماء أهل السنة بالشام "أبو الخير شكري" العلماء المسلمين لإعداد مشروع إسلامى في مواجهة المشروعات المضادة، وفي مقدمتها مشروع تنظيم الدولة الإسلامية.

جاء ذلك خلال كلمته أمام مؤتمر علماء أهل السنة الذي افتتح في العاصمة التركية "اسطنبول" اليوم (السبت) والذي جاء تحت عنوان "ملتقى علماء أهل السنة لمواجهة الاستبداد وسفك الدماء ".



ومن جانبه اعتبر "د.جمال عبد الستار" الأمين العام لرابطة أهل السنة، أن مايحدث فى سوريا والعراق صراع طائفي وصفه بالبغيض.



وأشار "عبدالستار" إلى أن المسلمين فى سوريا والعراق واليمن وباقى الدول الإسلامية لايجدون أدنى درجة من درجات حقوق الإنسان عند التعامل معهم، وأن الأمة تنتظر الكثير من العلماء فى الدفاع عن الحق ورسم خريطه لمواجة الطائفية البغيضة .

ويهدف المؤتمر إلى حشد العلماء وإبراز دورهم في مواجهة كل أشكال الظلم والاستبداد وسفك الدماء التى تستهدف أهل السنة في جميع أقطار العالم، وعلى رأسها أحكام الإعدام الجماعية التى صدرت من السلطة الحالية بمصر وما يتعرض له العلماء من قتل وتعذيب في العراق واليمن وسوريا.

يشارك في الملتقي، الذي يستمر لمدة يومين، كل من: "سلمان الندوي" الأستاذ بجامعة أحمد بن عرفا الشهيد بالهند، و"محمد بن موسى الشريف" من المملكة العربية السعودية، و"محمد حسن ولد الددو" من موريتانيا، و"حمدي أرسلان" من تركيا، بالإضافة إلى ممثلين لعدد كبير من الهيئات والمنظمات الإسلامية .

ومن جانبه قال "أحمد غاريش" وهو من علماء تركيا "إن قدوم العلماء على الأمراء دليل على فساد الأمراء" وأشار إلى أن عدم توحيد العلماء أدى إلى سوء الأوضاع في البلاد, وأن هذا السبب أوشك على الانتهاء بعد وجود اتحاد لعلماء المسلمين. وطالب "غاريش" العلماء بتكثيف الجهود تعريف البشرية بأمور الدين وارتباطها بأمور الحياة .