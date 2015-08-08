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أهل السنة : الملسمين لايجدون أدنى حقوق الأنسان فى التعامل

8/8/2015

قال الدكتور جمال عبدالستار الأمين العام لرابطة أهل السنة إن مايحدث فى سوريا والعراق يعد طائفية بغيطة  ,
 

 وإذا إنتقل الفكروالعقل  لليمن تجد الطائفية البغيضة مع الأستبداد .

وأشار عبدالستار إلى أن المسلمين فى سوريا والعراق واليمن وباقى الدول الأسلامية لايجدون أدنى حقوق الأنسان فى التعامل , مضيفا أن الأمة بها علماء أجلاء وأن أهل السنة رموز لايستهان بها .

وأضاف الأمين العام لرابطة أهل السنة خلال كلمتة فى الجلسة الأفتتاحية لمؤتمر علماء المسلمين السنة تحت عنوان((ملتقى علماء أهل السنة لمواجهة الاستبداد وسفك الدماء)), أن الأمة تنتظر الكثير من العلماء فى الدفاع عن الحق ورسم خريطه لمواجة الطائفية البغيضة .

ويهدف المؤتمر إلى حشد العلماء وإبراز دورهم في مواجهة كل أشكال الظلم والاستبداد وسفك الدماء التى تستهدف أهل السنة في جميع أقطار العالم، وعلى رأسها أحكام الإعدام الجماعية التى صدرت من السطة الحالية بمصر.

 وحضر الملتقى الدكتور سلمان الندوي الأستاذ بجامعة أحمد بن عرفاالشهيد بالهند، والدكتور محمد موسى الشريف من المملكة العربية السعودية، والدكتور محمد حسن ولد الددو من موريتانيا، والدكتور حمدي أرسلان من تركيا، بالإضافة إلى ممثلين من عدد كبير من الهيئات والمنظمات الإسلامية .

 وقال الشيخ أحمد غاريش ممثل المؤتمر عن دولة تركيا إن تقدم العلماء على الأمراء دليل على فساد الأمراء , مضيفا عدم توحيد العلماء أدى الى سوء الأوضاع فى البلاد , وأن هذا السبب أوشك على الأنتهاء بعد وجود إتحاد للعلماء المسلمين.كما طالب العلماء بتكثيف الجهود تعريف البشرية بامور الدين وإرتباطهابأمور الحياة .

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