أسماء غزلان ترو تفاصيل إستشهاد والدها داخل المعتقل

أولا السلام عليكم أنا والد كان أول يوم العيد معاه سخونية وأنا كنت عنده وبعد ماروحت فوجئت بواحده بتقولى والدك عاوز حقن فأنا رحت لوالدى زيارة يوم الأحد اللى بعد العيد على طول لاقيت والدى عنده سخونيه وبيقولى أنا عندى سخونيه أنا وكام واحد فى العنبر وكشفت فى مستشفى السجن والدكتور قالى حالتك لاتستدعى إنى أكشف عليك وأنت عندك حاجه بسيطه , وبعد كدا واحده برا الزياره بتقولى والدك عاوز حقن وأنا رحت للظابط قالى السرنجات مبتدخلش جوا وأنا أخت الأمبولات وطلعتها برا وقلتله أن والدى عنده سخونيه قالى يعنى إيه سخونيه , وعلى حسب شهادةالناس اللى كانو معاهكانو بيطلعو والدى ياخد الحقنه كل 24 ساعه مع إنه المفروض ياخدها كل 12 ساعه ,وفى واحد كان معا قالى إن والدى طلع يوم الخميس لدكتور مسيحى قال له أكشف عليا مرضيش وكرشه من المستشفى وقاله أنت معادك يوم السبت , ولما والدى أشتد عليه الموضوع وقلب بحمى قعدويخبطوعليهم من الساعه 10 مفتحوش إلا الساعه 2 مرضيوش يفتحو ولا يعلقوله محلول ولا أى حاجه , وكان هناك إهمال متعمد من مدير مستشفى السجن.