أبو حسنة: تراجع أسعار اليورو أدى لتفاقم أزمة الأونروا

مؤتمر صحفي بشان أزمة الأونروا

قال الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة عدنان أبو حسنة، إن المنظمة لا تجد أموالا لدفع رواتب موظفيها في غزة للمرة الأولى، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك لحل المشكلة.

وأضاف أبو حسنة، خلال مؤتمر صحفي بشأن أزمة التقليصات التي قامت بها "الأونروا" في غزة، إن ميزانية الوكالة ميزانية الأونروا مؤقتة وتعتمد في أنشطتها على التبرعات فقط، وفي حال غياب التبرعات يتوقف العمل.

وأرجع أبو حسنة السبب الرئيسي وراء الأزمة الحالية إلى تراجع أسعار اليورو الذي أدى إلى تفاقم الأزمة مؤخرا، لأن الدعم الأكبر الذي تتلقاه الوكالة يأتي من الاتحاد الأوروبي.

وحذر أبو حسنة من عجز الوكالة عن بدء العام الدراسي القادم في غزة، إذا استمرت أزمة تمويل المنظمة.

من جانبه، اتهم سهيل الهندي رئيس اتحاد الموظفين العرب بالأونروا، المفوض العام للوكالة بالتسبب في الأزمة الحالية.

وأكد الهندي أن الوكالة تعاني عجزا بالموظفين في عدد من مناطق عمل الوكالة خاصة في سوريا، وأن أزمة الوكالة لم تحدث منذ عام 1967، ملمحا إلى وجود ما سماها "أبعاد سياسية" لتقليص خدمات اللاجئين الفلسطينيين في غزة والشتات.