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وصول الرهينة الفرنسية المحررة إلى باريس

7/8/2015

الرهينة الفرنسية بعد وصولها إلى باريس
 

وصلت إلى العاصمة الفرنسية باريس "إيزابيل بريم"، الرهينة الفرنسية التي كانت محتجزة في اليمن لمدة 5 أشهر، وأفرج عنها في وقت سابق من اليوم.

وتوجه الرئيس الفرنسي "فرانسوا أولاند" إلى المطار لاستقبال المواطنة الفرنسية بصحبة والدها.

وقدمت "إيزابيل" الشكر للرئيس الفرنسي، ولكل من عملوا لضمان حريتها ودعموا أسرتها.

وقالت "إيزابيل" إنها كانت قد قررت مغادرة اليمن بعد تردي الأوضاع الأمنية هناك، رغم إصرارها في البداية على التواجد لمساعدة اليمنيين، لكنها تعرضت للاختطاف حتى أطلق سراحها الجمعة.

كما قدم والد الرهينة الفرنسية الشكر للسلطات الفرنسية والعمانية وخلية الأزمة التي كانت تتابع قضية احتجاز ابنته.

المصدر : الجزيرة مباشر
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