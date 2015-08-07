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هبوط 6 ‏بورصات عربية مع نهاية الأسبوع

7/8/2015

أرشيفية
 

هبطت معظم البورصات العربية في نهاية تداولات الأسبوع الجاري، مع تضررها من الهبوط الحاد في أسعار النفط، وإعلان شركات كبرى عن أرباح دون التوقعات، فيما صعدت أسواق ?‏الأردن، و ?البحرين، و ?‏أبوظبي، بنحو محدود بفعل عمليات شرائية على الأسهم القيادية.

وقال ?‏إيهاب سعيد، مدير إدارة البحوث الفنية لدى "?‏أصول" للوساطة في الأوراق المالية، "كان واضحًا تأثر معنويات المستثمرين سلبًا خلال تداولات الأسبوع المنصرم، مع إعلان شركات كبرى عن أرباح مخيبة للآمال في النصف الأول من العام الحالي".

وهبطت أرباح الشركات المدرجة في البورصة السعودية، خلال النصف الأول من عام 2015، بنسبة 13% إلى 52.75 مليار ريال (14.07 مليار دولار)، مقابل 60.54 مليار ريال، في الفترة المقارنة من 2014.

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