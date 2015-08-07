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مكتب أولاند: تحرير رهينة فرنسية في اليمن

7/8/2015

الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند -(الفرنسية)

قال مكتب الرئيس الفرنسي في بيان في وقت مبكر اليوم الجمعة إن إمرأة فرنسية كانت خطفت في اليمن في فبراير شباط اطلق سراحها وأنها ستعود إلي فرنسا خلال الساعات القادمة, وقال البيان "مواطنتنا ايزابيل بريم جرى تحريرها الليلة."

وأضاف البيان قائلا "يود رئيس الجمهورية (فرانسوا اولوند) أن يشكر كل أولئك الذين ساعدوا في الوصول إلى هذه النتيجة وبصفة خاصة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان". ولم يقدم البيان اي تفاصيل بشان كيفية تحريرها.

وقال مسؤول بمكتب أولوند إن من المتوقع أن تعود بريم إلى باريس قبل ظهر اليوم الجمعة.

وكانت بريم ومترجمتها اليمنية شيرين مكاوي قد خطفهما مسلحون في صنعاء في 24 فبراير شباط بينما كانتا في طريقهما إلى العمل.

وقالت مصادر قبلية يمنية في مارس / أذار إن بريم سيطلق سراحها لكن مكاوي فقط أفرج عنها في ذلك الوقت.

وفي الأعوام القليلة الماضية احتجز رجال قبائل يمنيون أجانب رهائن للضغط على الحكومة لتزويدهم بخدمات أو الإفراج عن أقارب لهم مسجونين.

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