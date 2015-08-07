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الشيخ جعفر الطلحاوى :لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة فضل عظيم

7/8/2015
 النافذة الصباحية _ الجزيرة مباشر

قال الشيخ جعفر الطلحاوى العضو المؤسس  للإتحاد العالمى لعلماء المسلمين خلال

 مشاركته فى برنامج ساعة صباح بقناة الجزيرة مباشر , إن لقراءة سورة الكهف يوم الجمهعة فضل عظيم كماجاء في الحديث عن أبي سعيد: ( من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه و بين البيت العتيق ) , مضيفا ينبغى على كل مسلم ومسلمة بعد القيام بالعمل الصالح أن يهتم باقبول الطاعة.

وأشار فضيلة الشيخ الى أن أول جريمة وقعت على ظهر الأرض كانت بسبب عدم القبول , مضيفا ليس الأيمان بالتمنى ولكن بما وقر فى القلب وصدقه العمل .

وأوضح أن الاقلاع عن الذنب وعدم العودة إليه مرة أخر ى من شروط التوبة , مشيرا إلى أن سبب هلاك قوم نوح هوالإصرار على الذنب والعودة إليه مرة أخرى .

وأضاف  من علا مات قبول رمضان هو التوفيق إلى الطاعات والمداومة عليها , وأن التذلل الى الله والتوبة إليه تنجى العبد من عاقبة ذنبه وتجلب له مغفرة الله ورحمته , وأن المداومة على الصلاه وقراءة القرأن والصيام بعد رمضان تعين على الثبات والأستقامة فى الطاعات . 

وقال عضو الاتحاد العالمى للعلماء المسلمين ردا على سؤال أحد المتصلين (هل التعامل والاقتراض من البنوك الاسلامية حلال أم حرام ؟) قال الشيخ التعامل والاقتراض حلال مع البنوك الاسلامية بشرط أنها تكون مشهرة أنها إسلامية.

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