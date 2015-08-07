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الرئيس الإسرائيلي يقترح كونفيدرالية بين فلسطين وإسرائيل

7/8/2015

الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين
 

طرح الرئيس الإسرائيلي "رؤوبين ريفلين" فكرة إقامة كونفيدرالية فلسطينية – إسرائيلية من دون حدود، كحل للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

وقدم "ريفلين" اقتراحه في مقابلة نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الجمعة، بمناسبة مرور عام على توليه منصبه.

وقال ريفلين "أنا لا أرى أي إمكانية للسلام إذا لم تكن هناك حدود مفتوحة بيننا وبين جيراننا، مقترحا إقامة "كونفيدرالية فلسطينية – إسرائيلية من دون حدود".

ولم يستبعد "ريفلين" وقوع عملية اغتيال سياسي في إسرائيل، مضيفاً "كل شيء ممكن، اليوم هناك أناس يهلوسون بأن الدولة اليهودية الديمقراطية هي ديمقراطية فقط لليهود".

واعتبر "ريفلين" أن الإرهاب لا قومية له، مبيناً "أن هناك صعوبة في مواجهة الإرهاب المنطلق من مجموعات يهودية راديكالية".

وأضاف قائلاً "إنه إرهاب من الداخل ومن الصعب جلب هؤلاء للعدالة، علينا إيجاد الأدوات للتعامل مع هذا النوع من الإرهاب".

تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، توقفت في أبريل/نيسان من العام الماضي، من دون أن تلوح في الأفق أية بوادر لاستئنافها، بسبب تعنت إسرائيل في عدد من القضايا، ومنها الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وتوقيف الأنشطة الاستيطانية على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية.

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