الجبير: لا دور للأسد في مستقبل سوريا

جانب من المؤتمر الصحفي

قال "عادل الجبير" وزير الخارجية السعودي، إن الوضع في اليمن يتحسن، بعد السيطرة على عدن والمناطق المجاورة لها، وهو ما شكل تغييرا لصالح الحكومة الشرعية اليمنية وضد مليشيا الحوثي وصالح.

وأضاف الجبير، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي "باولو جينتيلوني" في العاصمة الإيطالية روما، إن بلاده أكدت منذ بداية عملية "عاصة الحزم" أنها مصممة على تعزيز الأمن في اليمن وحماية الشعب السعودي.

وأكد "الجبير" أن الحوثيين لا يمكن أن تكون لهم مليشيا خارج سيطرة الدولة، لكنهم في الوقت نفسه يمثلون جزءا من الشعب اليمني، وأن السعودية مستعدة لدعم العملية السياسية في اليمن.

وحول الوضع في سوريا، قال "الجبير" إن المخرج من الأزمة سياسي يتركز على ما تم التوصل إليه في محادثات جنيف 1، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا دور لبشار الأسد في مستقبل سوريا، مطالبا إيران بالتوقف عن دعم نظامه.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالي "باولو جينتيلوني" إن هناك قناعة بأن المرحلة الانتقالية في سوريا يمكن أن تنطلق من أجل إحداث تغيير في القيادة، وأن مساعي المبعوث الأممي في سوريا "ستيفان دي ميستورا" من المحتمل أن تنجح بشكل كبير.