إنهاء كأس فلسطين بالتعادل السلبى للفريقين

نهائى كأس فلسطين _الاناضول

تعادل فريقا "اتحاد الشجاعية"، و"أهلي الخليل"، سلبيا بدون أهداف، في مباراة ذهاب نهائي "كأس

فلسطين"، التى أقيمت مساء، أمس الخميس، على أرض ملعب اليرموك في مدينة غزة.

ولم ينجح الفريقان في الوصول للشباك وتسجيل الأهداف، باستثناء هدف لصالح "اتحاد الشجاعية" ألغاه حكم المبارة، بسبب لمس مهاجم الفريق "حسام وادي"، للكرة قبل دخولها المرمى.

واقتصر أداء فريق "اتحاد الشجاعية" في الشوط الأول من المباراة، على صد هجمات لاعبي "أهلي الخليل"، باستثناء بعض الهجمات.

وسيطر "اتحاد الشجاعية" على الشوط الثاني من المباراة، وتمكن لاعبوه من الوصول إلى مرمى حارس فريق"الخليل"، عزمي الشويكي، في عدة هجمات خطيرة.

وفي المقابل ضيع "اتحاد الشجاعية" فرصة ذهبية لإحراز هدف في الدقيقة 43 من الشوط الأول، عندما سددلاعب الفريق، علاء عطية، كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى "عزمي شويكي" حارس فريق نادي "أهلي الخليل".

وفي الدقيقة السابعة من الشوط الثاني، كادت تسديدة بضربة رأسية من أحد لاعبي "أهلي الخليل"، تخترق شباك "اتحاد الشجاعية"، ولكنها مرت بجانب القائم العلوي للمرمى.

وضيع لاعب فريق "أهلي الخليل" وائل مريسات هدفا في الدقيقة 14 من الشوط الثاني عندما تلقى الكرة من تمريرة وسددها لتمر بجانب القائم الأيمن لمرمى "اتحاد الشجاعية".

وفي الدقيقة 22 من الشوط الثاني، مرت ركلة حرة قوية سددها، لاعب "اتحاد الشجاعية"، حسام وادي، من جانب القائم الأيمن لمرمى "أهلي الخليل.

وشهدت مباراة "ذهاب" نهائي كأس فلسطين، التي سيتبعها مباراة "الإياب" في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية يوم الأحد المقبل، حضورا حاشدا ولافتا من جماهير قطاع غزة.

وقال علاء شمالي، رئيس اللجنة الإعلامية لفريق نادي اتحاد الشجاعية، إن المباراة انتصار لإرادة الشعب الفلسطيني.

وأضاف شمالي, هذه المباراة جسدت الوحدة الفلسطينية، مؤكدا أن ما فرقته السياسة تجمعه الرياضة

وتابع: "هذه ليست مباراة تحدد الفائز، أو الخاسر، إنها عنوان لانتصار الكرة، وتجسيد لمعاني الإرادة، والتحدي، رغم كل ما خلفته الحرب من دمار طال المنشآت الرياضية.

وقامت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، بتأمين المباراة، وشارك بحسب بيان لوزارة الداخلية قرابة 1100 عنصر من الأجهزة الأمنية المختلفة كالشرطة، وقوات الأمن العام، والأمن والحماية والدفاع المدني، في تأمين المباراة، وحماية اللاعبين.

وتلقى جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الوطني الفلسطيني لكرة القدم، أمس الخميس، رسالة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، جوزيف بلاتر، أكد فيها حرص الفيفا على نجاح المباراة النهائية لكأس فلسطين.

وقال بلاتر في رسالته، حسب بيان للاتحاد الفلسطيني، إنه عمل وسيعمل على إزالة كل العقبات التي تعيق إقامة المباريات الفلسطينية، ومنح التصاريح للاعبين.

وكان فريق أهلي الخليل فاز ببطولة كأس فلسطين لأندية الضفة الغربية للموسم السابق (2014، 2015) بينما توّج فريق اتحاد الشجاعية ببطولة كأس فلسطين لأندية قطاع غزة لنفس الموسم.