البث الحي
منوعات

أوباما: لتركيا الحق في الدفاع عن نفسها ضد المتمردين الأكراد

7/8/2015

الرئيس الأمريكي باراك أوباما – (الأناضول)

قال الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، اليوم الجمعة "إن حزب العمال الكردستاني يستهدف تركيا بهجماته، ولتركيا الحق في الدفاع عن نفسها"

جاء ذلك في معرض رده على سؤال أحد الصحفيين في البيت الأبيض، حول العمليات العسكرية التي تجريها تركيا ضد عناصر الحزب، بحسب موقع "هافينغتون بوست" الإخباري الأمريكي.

ونقل الموقع عن أوباما قوله "إن تنظيم الدولة الإسلامية يعد أكبر تهديد في المنطقة، ومن أجل التركيز على حربه تواصلنا مع تركيا".

وأشار أوباما إلى أن واشنطن ركزت في محادثاتها مع أنقرة على كيفية إغلاق الحدود تماماً في وجه المقاتلين الأجانب الراغبين في القتال في سوريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر، في وقت سابق اليوم "نحن ندعم القوات التي تحارب تنظيم الدولة  في سوريا، بما في ذلك الأكراد، والعرب، وحتى التركمان السوريين، الذين يقاتلون التنظيم، شمال سوريا".

ورفض تونر خلال الموجز الصحفي اليومي، من واشنطن، اعتبار اتفاق بلاده مع تركيا بخصوص استخدام قاعدة إنجرليك الجوية "خيانة" للقوات الكردية في سوريا.

وأضاف "لقد كنا واضحين مع الحكومة التركية بخصوص هذه القوات (الكردية المحاربة لتنظيم الدولة)، يجب عدم التحرش بها أو إطلاق النار عليها"، مشدداً على أن ذلك "لا يشمل حزب العمال الكردستاني".

المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

الشركات الأمريكية تواصل الهيمنة على مبيعات الأسلحة العالمية

الطائرة المقاتلة الأمريكية F-35

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)