أوباما: لتركيا الحق في الدفاع عن نفسها ضد المتمردين الأكراد

الرئيس الأمريكي باراك أوباما – (الأناضول)

قال الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، اليوم الجمعة "إن حزب العمال الكردستاني يستهدف تركيا بهجماته، ولتركيا الحق في الدفاع عن نفسها"

جاء ذلك في معرض رده على سؤال أحد الصحفيين في البيت الأبيض، حول العمليات العسكرية التي تجريها تركيا ضد عناصر الحزب، بحسب موقع "هافينغتون بوست" الإخباري الأمريكي.

ونقل الموقع عن أوباما قوله "إن تنظيم الدولة الإسلامية يعد أكبر تهديد في المنطقة، ومن أجل التركيز على حربه تواصلنا مع تركيا".

وأشار أوباما إلى أن واشنطن ركزت في محادثاتها مع أنقرة على كيفية إغلاق الحدود تماماً في وجه المقاتلين الأجانب الراغبين في القتال في سوريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر، في وقت سابق اليوم "نحن ندعم القوات التي تحارب تنظيم الدولة في سوريا، بما في ذلك الأكراد، والعرب، وحتى التركمان السوريين، الذين يقاتلون التنظيم، شمال سوريا".

ورفض تونر خلال الموجز الصحفي اليومي، من واشنطن، اعتبار اتفاق بلاده مع تركيا بخصوص استخدام قاعدة إنجرليك الجوية "خيانة" للقوات الكردية في سوريا.

وأضاف "لقد كنا واضحين مع الحكومة التركية بخصوص هذه القوات (الكردية المحاربة لتنظيم الدولة)، يجب عدم التحرش بها أو إطلاق النار عليها"، مشدداً على أن ذلك "لا يشمل حزب العمال الكردستاني".