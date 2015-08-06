وفاق سطيف في ضيافة المريخ لحسم تأهله

يحل وفاق سطيف الجزائري حامل اللقب ضيفا على المريخ

السوداني الأحد المقبل في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية ضمن دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويلتقي مولودية شباب العلمة الجزائري مع ضيفه ومواطنة اتحاد الجزائر الباحث عن حسم تأهله غدا الجمعة في المجموعة ذاتها.

يحتل حامل اللقب المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف خلف المريخ، في حين يتصدر اتحاد الجزائر برصيد 9 نقاط، ويتذيل مولودية شباب العلمة الترتيب من دون نقاط.

وكان وفاق سطيف تعادل على أرضه مع المريخ في الجولة الماضية 1-1، وهما فازا على مولودية شباب العلمة وسقطا امام اتحاد الجزائر.

أما اتحاد الجزائر فحقق في الجولة الماضية فوزه الثالث على التوالي وكان على شباب العلمة 2-1، ليضمن تأهله الى نصف النهائي مبكرا في حال فوزه أوانتهاء مباراة المريخ ووفاق سطيف بالتعادل أو بوز أحدهما على الأخر.

وكان وفاق سطيف قد توج بلقبه القاري الثاني في المسابقة العام الماضي على حساب فيتا كلوب الكونغولي (2-2 ذهابا خارج القواعد، و1-1 على ارضه) , أما لقبه الأول فقد أحرزه عام 1988 على حساب ايوانيانوو النيجيري 4-1 بمجموع المباراتين.

وفي المجموعة الأولى، يلتقي الهلال السوداني مع ضيفه المغرب التطواني المغربي، ويحل سموحة المصري مع مازيمبي الكونغولي.

يتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف أمام مازيمبي، مقابل 3 نقاط لسموحة نقطتين للمغرب التطواني.

وكانت الجولة الماضية قد شهدت تعادل المغرب التطواني مع الهلال 1-1، وخسارة سموحة أمام مازيمبي صفر-2.