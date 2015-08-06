مقتل مسلح أطلق النار داخل قاعة سينما بولاية تينيسي الأمريكية

الشرطة الأمريكية اقتحمت السينما وقتلت المسلح – الفرنسية

فتح مسلح النار في قاعة سينما قرب مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي الأمريكية خلال عرض فيلم وأصاب ثلاثة أشخاص بجروح خفيفة قبل أن تتدخل الشرطة وترديه قتيلا.

كان المسلح – 29 عاما- وهو من سكان المنطقة , يرتدي قناعا مماثلا لقناع الجراحين, ويحمل مسدسا وفأسا ورذاذ فلفل, كما كان يحمل حقيبة ظهر وضعها على صدره , فجرتها الشرطة في وقت لاحق .

وعلى ما يبدو أنه دخل صالة السينما, وعمد الى رش رذاذ الفلفل على بعض المتفرجين لكن شرطيين كانا موجودين قرب السينما تمكنا في غضون دقيقتين من الوصول الى المكان وقد دخل أحدهما وأردى المهاجم قتيلا.

وقال دون آرون المتحدث باسم شرطة ناشفيل للصحافيين إن المسلح صوب سلاحه باتجاه الشرطي وضغط على الزناد. عندها اطلق الشرطي النار عليه. وأصيب إصابة قاتلة وأعلنت وفاته في المكان نفسه. وأن "خبراء المواد الخطرة فحصوا حقيبة الظهر التي كان المشتبه به يرتديها ولم يكونوا مرتاحين لما رأوا

وأصيبت امرأة (53 عاما) وشابة (17 عاما) ورجل (58 عاما) برذاذ الفلفل الذي رشه المهاجم على وجههم، وأصيب الرجل نفسه كذلك بجروح طفيفة في كتفه وذراعه بعدما ضربه المهاجم بالفأس، بحسب السلطات.

ولاحقا أفادت وسائل إعلام محلية عن سماع دوي انفجار قرب السينما, ولم تعرف حتى الساعة دوافع المسلح .

ويأتي هذا الحادث بعد اسبوعين فقط من هجوم مشابه نفذه مسلح في سينما لافاييت في لويزيانا (جنوب)، مما أسفر عن مقتل امرأتين وإصابة تسعة مشاهدين آخرين بجروح، قبل ان ينتحر مطلق النار.

وفي 2012 وقع هجوم مماثل ولكن حصيلته كانت اكبر بكثير إذ أطلق يومها مسلح النار على متفرجين في سينما بمدينة اورورا أثناء مشاهدتهم فيلم "باتمان" مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 70 آخرين بجروح. وينتظر مطلق النار ما إذا كانت هيئة محلفين ستحكم عليه بالإعدام أم لا.