مصر بتفرح "ميري" .. إنت فرحت؟؟

افتتاح التفريعة الجديدة

يحاول السيسي صد هجمات متتالية تعرضت لها تفريعة قناة السويس الجديدة في مواقع التواصل باستخدام الوسيلة نفسها، دعوة المصريين للفرح والاحتفال بـ"عبور مصر الجديد" وفقا لوصف صحيفة الأهرام.

واليوم ظهر السيسي مرة أخرى ببذلته العسكرية أثناء افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة مما يعيد للأذهان مشهدا تكرر منذ ما يقرب من شهر أثناء زيارته لسيناء ووقتها برر ارتداءه الزي العسكري بتشجيع الجنود وأنه سيظل مدافعاً عن الوطن وربما يريد تأكيده على أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة أم يريد ترسيخ مفهوم الدولة العسكرية و الظهور بمظهر الديكتاتور ببذلته العسكرية أوالتشبه بالخديوي إسماعيل .

ويأتي الاحتفال بالتفريعة الجديدة في الوقت الذي لا يزال الجدل والانقسام متواصلا بشأن جدوى المشروع الاقتصادية، والتوظيف السياسي له من قبل نظام السيسي.

وقد أطلقت صفحة السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان "#مصر_بتفرح"، وتفاعل معه المؤيدون الذين اعتبروا أن المشروع سيحقق فوائد "عظيمة" للبلاد -بحسب رأيهم.

كما دشن المعارضون وسماً مضاداً بعنوان "#مصر_بتصرخ" تحدثوا فيه عما يمثله المشروع من ضغط على الاقتصاد المصري.

من جهتهم، رأى بعض المحللين المصريين أن السلطة الحاكمة سعت لتقديم نفسها على أنها صاحبة مشاريع استراتيجية للتغطية على "أزمة سياسية" تعصف بالبلاد، وأن السيسي ما زال يحتمي بزيه العسكري، وأن ارتداءه "الميري" ما هو إلا دليل ضعف وفشل وتوتر.