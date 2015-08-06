مذبحة رفح الأولى.. اتهامات متعددة والفاعل مجهول

النافذة المسائية للجزيرة مباشر

قال عيد المرزوقي الناشط السيناوى، خلال مشاركته في النافذة المسائية بقناة الجزيرة مباشر، إن منفذي مذبحة رفح الأولى اتجهوا إلى معبر كرم أبو سالم تجاه إسرائيل، وكان عددهم 7 أشخاص، واستولوا على مدرعة من مدرعات الجيش.

وقال يحيى عقيل، البرلماني السابق، إن حادثة رفح الأولى كانت فعلا استخباراتيا من الدرجة الأولى, مضيفا أن أي جريمة يتكتم عليها النظام يكون شريكا فيها, وأن المخابرات العامة كانت تعلم بالجريمة وتركت الجنود لمصيرهم، على حد قوله.

واتهم الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الأمنية والسياسات البديلة, حركة حماس بتنفيذ الحادث لصالح جماعة الإخوان المسلمين.

وأوضح اللواء محمود قطري، الخبير الأمني أنه بعد قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير حدثت حالة اهتزاز لجميع الأجهزة الأمنية في مصر، جعلتها لا تقوم بعملها على أكمل وجه، ما أدى الى عدم استطاعتها الكشف عن هوية منفذي مذبحة رفح الأولى .

وأشار قطري الى أن محاربة الإرهاب في مصر بها قصور شديد من حيث جمع المعلومات وتحديد الجناة.