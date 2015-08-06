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ليلة في السجن لممثلة أمريكية بسبب 600 دولار

6/8/2015
 
الممثلة الأمريكية كيم ريتشاردز

أمضت الممثلة الأمريكية كيم ريتشاردز إحدى أبطال المسلسل التلفزيوني "ذي ريل هاوس وايفز اوف بيفرلي هيلز" ليلة في الحبس بعد القبض عليها للاشتباه في سرقة ما قيمته 600 دولار من أحد متاجر "تارغت" للأسعار المخفضة في لوس أنجليس.

وقالت الشرطة إن أمن المتجر قبض على "ريتشاردز" (50 عاماً) -التي مثلت وهي طفلة وتواجه بالفعل اتهاما بالسكر العلني في واقعة منفصلة تعود لشهر ابريل نيسان- يوم الأحد الماضي وسلمها لرجال شرطة لوس آنجليس الذين تم استدعاؤهم للمكان.

وقال الضابط ماثيو لودوينغ، المتحدث باسم شرطة لوس آنجليس، إن "ريتشاردز" سددت 5000 دولار وأطلق سراحها من السجن بعد ظهر يوم الاثنين، وأضاف أن الجنحة ستتحول إلى مكتب المدعي العام للمدينة للنظر فيها.

ولفت إلى أن "ريتشاردز" ضبطت وهي تأخذ عدة قطع معروضة للبيع تتجاوز قيمتها 600 دولار من متجر "تارغت" بمنطقة فان نويس في لوس آنجليس دون تسديد ثمنها.

وأشار "لودوينغ" إلى إنه ليس لديه تفاصيل أخرى بشأن ما اتهمت بمحاولة سرقته أو ما زُعم أنها حاولت التنصل من دفع ثمنه، ورفضت مولي سنيدر، المتحدثة باسم (تارغت)، التطرق لمزيد من التفاصيل. 

وألقي القبض على "ريتشاردز" في 16 ابريل نيسان لاتهامات بالسكر العلني والتعدي على ممتلكات الغير بعد الإبلاغ عن تسببها في إزعاج بأحد فنادق بيفرلي هيلز، كما اتهمت بركل ضابط في ساقه داخل مركز الشرطة.

وظهرت "ريتشاردز" في صباها بالمسلسل الكوميدي "ناني اند ذي بروفسر" 1971-1970 وفي عدة أفلام لوالت ديزني من بينها "اسكيب فروم ويتش ماونتن".

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