لأصحاب الكروش: أسباب تكون الكرش وطرق حرقه

كيف تتخلص من الكرش

هل تعاني من كبر حجم الكرش؟ هذه بعض المعلومات المهمة عن أسباب تكون الكرش وأخطاره، وست نصائح مفيدة لطرق التخلص من الكرش إذا تتبعها ستودع كبر كرشك للأبد.

الكرش هو تضخم في حجم الخلايا الدهنية بمنطقة البطن، وغالباً ما يكون مصحوباً بزيادة في وزن الجسم, ويمكن بسهولة نوعاً ما تكوين الكرش وتكبيره، في ما تحتاج عملية تخسيسه لوقت طويل وجهد كبير.

ظهور الكرش لا يدل على قلة الحركة وزيادة الوزن فقط، وإنما يعد مؤشراً على صحة الإنسان، إذ إن دهون البطن، على العكس من الدهون الأخرى، تقوم بإنتاج مواد ضارة بالجسم، كما يشير موقع "تسينتروم دير غيسوندهايت" الألماني المختص في تقديم النصائح الطبية, وتقوم هذه المواد الضارة بزيادة نسبة الشعور بالجوع وتزيد من مخاطر الإصابة بداء السكري وأمراض القلب والشرايين، وتزيد حتى من نسب الإصابة بأمراض السرطان والخرف.

لذلك، ينصح خبراء التغذية بتقليل الكرش أو توديعه للأبد, وهذه بعض النصائح التي قد تساعد على تخسيس الكرش:

1. الحركة اليومية هي الدواء المثالي للكرش. وينصح خبراء موقع "تسينتروم دير غيسوندهايت" الألماني بالمشي أو القيام بنشاطات رياضية ولمدة لا تقل عن 30 دقيقة يومياً لتجنب زيادة في الوزن. وعند القيام بنشاطات رياضية تتجاوز 60 دقيقة يومياً، سيبدأ الجسم بحرق الدهون ومن ثم يقل الوزن.

2. تناول الخضروات الطازجة كالخيار والكرفس والخس والفواكه ذات السعرات الحرارية المنخفضة، كالتفاح والغريب فروت، إذ تحتوي هذه الخضروات والفواكه على الكثير من المواد المفيدة للجسم من ألياف وفيتامينات وتعطي كذلك شعوراً بالشبع.

3. تقليل تناول الفواكه ذات السعرات الحرارية العالية، مثل العنب والتين والتمر.

4. تجنب تناول اللحوم الدسمة واللحوم الحمراء والأكلات الغنية بالدهون.

5. تجنب أكل الاطعمة المقلية، مثل البطاطا المقلية، واستبدالها بالأطعمة المسلوقة أو المشوية.

6. شرب ما لا يقل عن لترين من الماء يومياً، وهذه هي الكمية التي يحتاجها الجسم للقيام بعمليات النمو بصورة طبيعية. والماء يساعد أيضاً على تنشيط الدورة الدموية وتنشيط خلايا الجسم وتقليل الدهون في الجسم.