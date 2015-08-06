البث الحي
منوعات

تنظيم الدولة يسيطر على مدينة القريتين الاستراتيجية وسط سوريا

6/8/2015

 

مناطق سيطر عليها تنظيم الدولة قرب تدمر- (رويترز)

  أفادت مصادر في سوريا بأن  تنظيم الدولة سيطر على مدينة القريتين الواقعة في ريف حمص على طريق يربط مدينة تدمر بريف القلمون, بعد معارك عنيفة استمرت بضع ساعات ,   

وأشارت المصادر إلى أن  التنظيم نفذ ثلاث هجمات انتحارية ضد حواجز عسكرية للنظام عند مداخل المدينة وقام باقتحامها بعد انسحاب القوات النظامية إلى المناطق المجاورة, مما أسفر عن مقتل 37 شخصا في صفوف قوات النظام والمسلحين الموالين لها,  فيما قتل 23 من عناصر تنظيم الدولة . 

 وتمكن هذه السيطرة تنظيم الدولة من ربط مناطق سيطرته في ريف حمص الشرقي بمناطق سيطرته في منطقة القلمون الشرقي وتتيح له نقل قواته وإمداداته بين المنطقتين. 

وتحظى مدينة القريتين بأهمية استراتيجية  لوقوعها على طريق يربط مدينة تدمر الأثرية التي سيطر التنظيم عليها في 21 ايار/مايو بريف القلمون الشرقي في محافظة دمشق.

المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

الشركات الأمريكية تواصل الهيمنة على مبيعات الأسلحة العالمية

الطائرة المقاتلة الأمريكية F-35

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)