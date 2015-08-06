تنظيم الدولة يسيطر على مدينة القريتين الاستراتيجية وسط سوريا

مناطق سيطر عليها تنظيم الدولة قرب تدمر- (رويترز)

أفادت مصادر في سوريا بأن تنظيم الدولة سيطر على مدينة القريتين الواقعة في ريف حمص على طريق يربط مدينة تدمر بريف القلمون, بعد معارك عنيفة استمرت بضع ساعات ,

وأشارت المصادر إلى أن التنظيم نفذ ثلاث هجمات انتحارية ضد حواجز عسكرية للنظام عند مداخل المدينة وقام باقتحامها بعد انسحاب القوات النظامية إلى المناطق المجاورة, مما أسفر عن مقتل 37 شخصا في صفوف قوات النظام والمسلحين الموالين لها, فيما قتل 23 من عناصر تنظيم الدولة .

وتمكن هذه السيطرة تنظيم الدولة من ربط مناطق سيطرته في ريف حمص الشرقي بمناطق سيطرته في منطقة القلمون الشرقي وتتيح له نقل قواته وإمداداته بين المنطقتين.

وتحظى مدينة القريتين بأهمية استراتيجية لوقوعها على طريق يربط مدينة تدمر الأثرية التي سيطر التنظيم عليها في 21 ايار/مايو بريف القلمون الشرقي في محافظة دمشق.