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بعد 22 عاماً.. سيارة مسروقة تعود لمالِكها الافريقي

6/8/2015

 تويوتا كورولا 1988 رمادية اللون

لم يكن يتوقع "ديريك جوسن" من جنوب افريقيا أن سيارته التي سرقت منه قبل 22 عاماً ستعود إليه بفضل محقق دؤوب بالشرطة.

وذكرت صحيفة "بيلد" التي تصدر بلغة "الافريكانز" إن "جوسن" وهو رجل أعمال في بريتوريا تلقى اتصالاً هاتفياً من ضابط الشرطة "كواكوا نتوكولا" قبل أسبوعين يبلغه بالعثور على سيارته وهي تويوتا كورولا  موديل عام 1988 رمادية اللون.

وكان "جوسن" قد أبلغ عن سرقة السيارة في عام 1993، وعثرت عليها الشرطة العام الماضي عند حاجز على الطريق في إقليم "ليمبوبو" بشمال البلاد وتحفظت عليها بعد أن اكتشفت أن رقم المحرك جرى العبث به.

وتمكن الشرطي "نتوكولا" من إعادة تجميع الرقم وتوصل في نهاية المطاف إلى مالكها في بريتوريا.

وأبلغ جوسن الصحيفة: "سأقوم بغسلها وقيادتها .. كل شيء داخل السيارة مازال في حالة رائعة .. لا أصدق ذلك."

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