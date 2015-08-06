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باحثون: طموحات إيران النووية لا تنفصل عن استراتيجياتها

5/8/2015

ندوة لمناقشة الاتفاق النووي مع إيران
 

قال مايكل سينغ الباحث في معهد واشنطن، إن إيجابيات الاتفاق النووي مع إيران تفوق سلبياته, وأن طموحات إيران النووية لا تنفصل عن استراتيجياتها الإقليمية الأوسع والتي تركز على توسيع نفوذها.

وأضاف سينغ، خلال ندوة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لمناقشة الاتفاق النووي مع إيران، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع الضغط على إيران لعدم استخدام سلاحها النووي في أي منطقة في الشرق الأوسط.

من جانبه، قال كين بولاك الباحث في مركز بروكنغز، أن الاتفاق النووي مع إيران "أضعف كثيرا مما كنا ننتظر" وكان بالإمكان التوصل لاتفاق أفضل, مضيفا "يجب أن نبحث عن سبل لردع إيران بهدف طمأنة حلفاء واشنطن في المنطقة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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