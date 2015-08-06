انخفاض أسعار النفط لأدني مستوياته

مصفاه للنفط

اقتربت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام من أدنى مستوياتها في عدة أشهر مع نزول خام القياس العالمي مزيج برنت دون 50 دولارا للبرميل في ظل استمرار تخمة المعروض رغم معدلات التكرير القياسية للمصافي الأمريكية وغياب أي مؤشرات لخفض الإنتاج.

واتضح أن زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين الأمريكية الأسبوع الماضي اكثر أهمية للمستثمرين من أرقام مخزونات الخام التي جاءت أدنى من التوقعات يوم الأربعاء.

وانخفضت مخزونات الخام 4.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة مع تنبؤات المحللين بتراجع قدره 1.5 مليون برميل غير ان مخزونات البنزين زادت 811 ألف برميل بالمقارنة مع تنبؤات المحللين بهبوط قدره 500 ألف برميل.

وانخفض سعر الخام الأمريكي (غرب تكساس الوسيط) عند التسوية 49 سنتا أو 1.09 في المائة إلى 44.66 دولار للبرميل بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة 44.20 دولار أدنى مستوى له في اربعة أشهر ونصف.

وقال كارستن فرتش محلل سوق النفط في كومرتس بنك "الأسعار إما أن تستقر أو تضعف أكثر على الأرجح..