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انخفاض أسعار النفط لأدني مستوياته

6/8/2015

                                          مصفاه للنفط

اقتربت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام من أدنى مستوياتها في عدة أشهر مع نزول خام القياس العالمي مزيج برنت دون 50 دولارا للبرميل في ظل استمرار تخمة المعروض رغم معدلات التكرير القياسية للمصافي الأمريكية وغياب أي مؤشرات لخفض الإنتاج.

واتضح أن زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين الأمريكية الأسبوع الماضي اكثر أهمية للمستثمرين من أرقام مخزونات الخام التي جاءت أدنى من التوقعات يوم الأربعاء.

وانخفضت مخزونات الخام 4.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة مع تنبؤات المحللين بتراجع قدره 1.5 مليون برميل غير ان مخزونات البنزين زادت 811 ألف برميل بالمقارنة مع تنبؤات المحللين بهبوط قدره 500 ألف برميل.

وانخفض سعر الخام الأمريكي (غرب تكساس الوسيط) عند التسوية 49 سنتا أو 1.09 في المائة إلى 44.66 دولار للبرميل بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة 44.20 دولار أدنى مستوى له في اربعة أشهر ونصف.

وقال كارستن فرتش محلل سوق النفط في كومرتس بنك "الأسعار إما أن تستقر أو تضعف أكثر على الأرجح..

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