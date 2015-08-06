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اليابانيون يحيون الذكرى السنوية لتفجير قنبلة هيروشيما

6/8/2015

هيروشيما

شارك آلاف اليابانيين اليوم الخميس في مراسم إحياء الذكرى السنوية السبعين لتفجير أول قنبلة ذرية في العالم, بينما تتزايد التوترات بشان تحركات اليابان للابتعاد عن دستورها السلمي.

وحث كازومي ماتسوي رئيس بلدية هيروشيما على إلغاء الأسلحة النووية  , مطالبا  بإنشاء أنظمة أمنية لا تعتمد على القوة العسكرية.

 

 وأضاف قائلا في كلمة أمام الحشد إن العمل بصبر ومثابرة لتحقيق ذلك  سيكون حيويا وسيحتاج الي أن نشجع في أنحاء العالم الطريق الي السلام الحقيقي الذي توحي به النزعة السلمية للدستور الياباني."

 ويسعى رئيس الوزراء شينزو آبي وحكومته الي تمرير مشاريع قوانين في البرلمان قد تسمح بإرسال جنود يابانيين الي مناطق الصراع للمرة الاولى منذ الحرب العالمية الثانية وهو ما يثير احتجاجات في أرجاء البلاد.

 وقد وقف الحشد لحظة صمت في الساعة 08:15 صباحا بالتوقيت المحلي (23:15 بتوقيت جرينتش) وهو الوقت الذي انفجرت فيه القنبلة الذرية في السادس من اغسطس 1945 , وقف   لحظة صمت وسط حرارة الصيف الشديدة ودقات جرس السلام, كما جدد المشاركون دعواتهم للسلام.

 وانتقدت جماعة وطنية للناجين من القنبلتين الذريتين الحكومة لتمريرها مشاريع القوانين في مجلس النواب الشهر الماضي.

 وحضر "آبي" مراسم الاحتفال مرددا الدعوة لـ نهاية للأسلحة النووية,  ويعتزم إصدار بيان الاسبوع القادم بمناسبة الذكرى السنوية لنهاية الحرب العالمية الثانية.

الذكرى السنوية لنهاية الحرب العالمية الثانية.

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