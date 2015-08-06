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السيسي بوجهين في قناة السويس .. عسكري ومدني

6/8/2015

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في افتتاح مشروع تفريعة قناة السويس الجديدة أن الشعب المصري  سيهزم الإرهاب الأعمى  بحب الحياة وتحدث في أكثر من موضع في خطابه في إفتتاح القناة  عن الجماعات المتطرفة التي تريد أن تهدم الدولة وقام السيسي بجولة بالبدلة العسكرية بينما ألقى كلمة الإفتتاح بالبدلة المدنية و تحدث خلال كلمته عن مجموعة من المشروعات اللوجستية الجديدة التي تخدم قناة السويس  و بناء عدد من المدن الجديدة في منطقة القناة .

وأكد السيسي  علي سرعة إنجاز المشروع وأكد أن هذا المشروع هدية مصر للعالم  وأنه شريان الرخاء وأن مصر ستسعي لتهيئة مناخ الاستثمار.

وحضر الاحتفال عدد من الرؤساء والأمراء في مقدمتهم   الرئيس الفرنسي وملك الأردن وأمير الكويت والرئيس اليمني وولى العهد السعودي .

المصدر : الجزيرة مباشر
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