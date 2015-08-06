السيسي بوجهين في قناة السويس .. عسكري ومدني

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في افتتاح مشروع تفريعة قناة السويس الجديدة أن الشعب المصري سيهزم الإرهاب الأعمى بحب الحياة وتحدث في أكثر من موضع في خطابه في إفتتاح القناة عن الجماعات المتطرفة التي تريد أن تهدم الدولة وقام السيسي بجولة بالبدلة العسكرية بينما ألقى كلمة الإفتتاح بالبدلة المدنية و تحدث خلال كلمته عن مجموعة من المشروعات اللوجستية الجديدة التي تخدم قناة السويس و بناء عدد من المدن الجديدة في منطقة القناة .

وأكد السيسي علي سرعة إنجاز المشروع وأكد أن هذا المشروع هدية مصر للعالم وأنه شريان الرخاء وأن مصر ستسعي لتهيئة مناخ الاستثمار.

وحضر الاحتفال عدد من الرؤساء والأمراء في مقدمتهم الرئيس الفرنسي وملك الأردن وأمير الكويت والرئيس اليمني وولى العهد السعودي .