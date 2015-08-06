استشهاد 3 وإصابة 20 في انفجار برفح الفلسطينية

لحظة الانفجار

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب نحو 20 آخرين بجروح ما بين المتوسطة والخطيرة , بعد انفجار كبير هز مخيم الشابورة وسط مدينة رفح في قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" إن طواقم فنية كانت تقوم بإزالة ركام أحد المنازل المدمرة وسط مدينة رفح، فانفجر صاروخ من مخلفات الاحتلال وأدى إلى استشهاد مواطن على الأقل وإصابة نحو20 آخرين بجروح بينهم حالات خطيرة، إضافة إلى تضرر عدد من المنازل المجاورة.

وأكدت "صحة غزة" وصول جثماني شهيدين وهم بكر حسن أبو نقيرة وحسن أحمد أبو عيادة إلى مستشفى يوسف النجار ،

وأشارت إلى أن سيارات الاسعاف والدفاع المدني هرعت إلى مكان الانفجار الذي هز مدينة رفح، لإنقاذ المواطنين والبحث تحت الركام عن ناجين.

يشار إلى أن طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية كانت ألقت في عدوانها الأخير على غزة صيف 2014 آلاف الصواريخ والقنابل على منازل المواطنين، وبعضها لم ينفجر، وما زال تحت الركام.