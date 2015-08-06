اتفاق روسي أمريكي بشأن الأسلحة الكيماوية في سوريا

كيري ولافروف

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم إنه توصل لاتفاق مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بشأن مسودة قرار في الأمم المتحدة بهدف تحديد المسؤولين عن هجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا.

وقال كيري للصحفيين بعد الاجتماع مع لافروف على هامش منتدى إقليمي في ماليزيا إنهما بحثا أيضا مشروع قرار يقدم للأمم المتحدة للتصويت عليه , سيؤدي إقراره إلى مساءلة كانت غائبة بشأن المسؤولية عن استخدام تلك الأسلحة

ويرجح دبلوماسيون أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة على مشروع القرار الأمريكي الذي يطلب من الأمين العام للمنظمة الدولية بان غي مون ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تشكيل فريق من المحققين لتحديد المسؤول عن هجمات بغاز سام في سوريا.

ويقول مسؤولون إن اللمسات الأخيرة وضعت على الاتفاق خلال محادثات في ماليزيا أمس الأربعاء بين كيري لافروف.

يذكر أن روسيا -التي تملك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن- حليفة لسوريا وعملت على حماية حكومة الرئيس بشار الأسد من أي إجراء في الأمم المتحدة منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد قبل أربع سنوات. وبدأت الولايات المتحدة مناقشة مسودة القرار مع روسيا قبل بضعة أشهر.