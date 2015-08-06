إخوان الأردن يدعون رئيس البرلمان للتدخل لفتح حوار مع الحكومة

مسيرة احتجاجية لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن -(الأناضول)

قالت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن إن "رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة استقبل وفدًا يمثل قيادة الجماعة أمس الأربعاء برئاسة أمين السر العام محمد خليل عقل".

وبحسب بيان للجماعة، فقد تناول اللقاء التطورات الأخيرة في المشهد الإقليمي والمحلي، وأكد الطرفان على ضرورة استمرار التواصل والحوار الإيجابي على كافة الصعد والمستويات وحول مختلف الملفات التي تساهم في أمن واستقرار البلاد، والسير قدماً نحو توفير البيئة التشريعية للإصلاحات السياسية التي يتطلع المواطن الأردني لتحقيقها في أقرب وقت.

وحسبما نقلت وكالة الأناضول عن قيادي في الجماعة فإن الوفد عرض على الطراونة استعداد الجماعة للحوار مع المسؤولين في الدولة وطلب منه أن يلعب دورًا في ذلك.

وأضاف إن وفد الجماعة أكد للطراونة إيمان الحركة بأن الحوار هو المخرج الوحيد للخلاف الذي طرأ مؤخرًا بين الجماعة والحكومة، التي قامت بترخيص جماعة جديدة باسم "جمعية جماعة الإخوان المسلمين" برئاسة المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد ذنيبات".

وأشار أن الجماعة لم تكن تنتظر التضييق عليها من قبل السلطات الأردنية عقب مرحلة الربيع العربي، لأنها قدمت خطابًا إصلاحيًا ولم تكن تطرح شعارات تأزيم أثناء المسيرات والاحتجاجات التي شهدتها مدن أردنية في الفترة من 2011/2013 ، حسب قول القيادي.