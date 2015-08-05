47 مليار دولار إيرادات قناة السويس المصرية في 10 سنوات

قناة السويس

قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بمصر اليوم الثلاثاء، إن إيرادات قناة السويس سجلت نحو 47 مليار دولار خلال 10 سنوات سابقة تمتد ما بين الأعوام المالية 2004/2005 – 2013/2014، بمتوسط بلغ 4.7 مليار دولار سنويًا.

وتشهد مصر الخميس المُقبل افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، بعد مرور 146 عاما على افتتاح أول قناة تربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.

وأضاف الجهاز في بيان، أن إيرادات قناة السويس سجلت أدنى مستوياتها للعام المالي 2004/2005 بنحو 3.3 مليار دولار، بينما سجلت أعلى مستوياتها في العام المالي 2009/2010 بنحو 5.5 مليار دولار.

وبلغ إجمالي عدد السفن العابرة لقناة السويس نحو 182.3 ألف سفينة خلال العشر سنوات المذكورة، مِنها نحو 16.7 ألف سفينة خلال عام 2013/2014، حسب بيان الجهاز المركزي.

وسجلت الحمولة الصافية للسفن العابرة لقناة السويس نحو 8.3 مليار طن خلال السنوات العشر، مِنها نحو 931 مليون طن خلال عام 2013/2014.

وتتوقع هيئة القناة السويس المصرية زيادة عوائدها المباشرة من نحو 5 مليارات دولار حاليا إلى نحو 13 مليار دولار تدريجيا خلال الثماني سنوات القادمة، حسبما جاء في بيان وزارة المالية المصرية يوم الأربعاء الماضي.

وقال وزير المالية المصري هاني قدري دميان، في البيان نفسه، إن مشروع "تنمية محور قناة السويس" والذي يعد ازدواج القناة أحد عناصره الرئيسية، سيعزز من امكانيات الاقتصاد المصري وعلى مدى أكثر من 500 عام.