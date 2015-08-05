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وصول وفود للمشاركة في ‏افتتاح قناة السويس الجديدة

5/8/2015

طابع تذكاري بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة
 

استمر اليوم وصول الوفود العربية والدولية إلى مطار القاهرة الدولي، للمشاركة في حفل افتتاح ?‏قناة السويس الجديدة، والمقرر الخميس.

ووصل القاهرة، صباح الأربعاء، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في زيارة لمصر يشارك خلالها في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

وقال مصدر ملاحي بمطار القاهرة الدولي، إن الرئيس هادي وصل العاصمة المصرية قادمًا من الرياض، على متن طائرة سعودية خاصة، في زيارة لمصر يلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح ?‏السيسي، ويشارك في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة الخميس، بحضور عدد من زعماء ورؤساء دول عربية وأفريقية وأوروبية.

وفي السياق نفسه، وصل القاهرة الأربعاء، رئيس توجو، فاوري جانسنبي، ورئيس مجلس الأمة الجزائري، عبد القادر بن صالح، ووزير الشؤون المغاربية والأفريقية الجزائري، عبد القادر مساهل، ومبعوث الرئيس الصيني وزير الثقافة، لو شوه جانج، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، ناصر جودة.

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