وزير الخارجية التركي: سنبدأ حربا شاملة ضد تنظيم الدولة

وزير الخارجية التركي مع جون كيري

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن الطائرات الأمريكية بدأت الوصول إلى قاعدة إنجيرليك التركية، مضيفًا: "سنبدأ معًا خلال فترة قريبة مكافحة شاملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية".

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها جاويش أوغلو، عقب لقائه نظيره الأمريكي، جون كيري، على هامش الاجتماع الـ 48 لوزراء خارجية دول اتحاد جنوب شرق آسيا (آسيان).

وردًّا على سؤال عن المرحلة التي تم الوصول إليها في فتح القواعد العسكرية التركية لاستخدام التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، قال جاويش أوغلو إن فتح قاعدة إنجيرليك في ولاية أضنة (جنوب)، قطع شوطًا من الناحية الفنية، بموجب الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا: "بدأت الطائرات الأمريكية الوصول إلى قاعدة إنجيرليك التركية. سنبدأ معًا خلال فترة قريبة مكافحة شاملة ضد تنظيم الدولة".

وأفاد الوزير التركي أن الأراضي المحررة من تنظيم الدولة ستتحول بشكل أوتوماتيكي إلى مناطق آمنة، حيث تجد المعارضة السورية المعتدلة مكانًا لها، موضحًا أن بلاده، في حال إقامة المنطقة الآمنة، ستساعد الراغبين من اللاجئين على العودة إلى بلادهم.

وتابع قائلًا إن تركيا والولايات المتحدة تقومان حاليًّا بتدريب وتجهيز المعارضة السورية المعتدلة، مضيفًا: "سنبدأ خلال فترة قصيرة جدًّا مكافحتنا تنظيم تنظيم الدولة. وعقب ذلك ستصبح الأرضية أكثر أمنًا بالنسبة للمعارضة المعتدلة في محاربة تنظيم الدولة".

وأكد على أهمية الإقدام على خطوات من أجل حل سياسي دون الأسد في سوريا، موضحًا أن المباحثات في هذا الشأن مستمرة.

من جهة أخرى، أوضح جاويش أوغلو أن نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، سيزور أنقرة الأسبوع القادم، حيث يجري معه مباحثات تتناول قضايا ثنائية وإقليمية.