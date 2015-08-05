لاعبو برشلونة يختارون إنييستا قائدا للفريق خلفاً لتشافي

أندريس إنييستا- (غيتي)

اختار لاعبو برشلونة، بطل إسبانيا وأوروبا لكرة القدم، زميلهم لاعب الوسط الدولي لحمل شارة القائد خلفا لتشافي المنتقل لنادي السد في (قطر)، فيما سيكون ليونيل ميسي قائدا بديلا, بحسب ما ذكر النادي الكاتالوني على موقعه الرسمي.

وأشار النادي إلى أن لاعبي الفريق صوتوا سريا لإنييستا، فيما سيكون ليونيل ميسي قائدا بديلا، ولاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس قائدا ثالثا والمدافع خافيير ماسشيرانو قائدا رابعا. وينتظر أن يوافق الجهاز الفني على تصويت اللاعبين.

وأمضى إنييستا 14 موسما مع برشلونة، في حين خاض ميسي 12 موسما حتى الآن.