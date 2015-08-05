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زواج مصرية من دبلوماسي تركى يشعل التواصل الاجتماعى

5/8/2015
حفل زفاف إنجى والدبلوماسي التركى

أثار زواج الفنانة المصرية إنجي عبد الله من القائم بأعمال السفير التركي في القاهرة ألبر بوسوتر حالة من الجدل على العديد من الأصعدة في مصر منها الإعلامي ومنها وسائل التواصل الاجتماعي وصلت للاتهامها بالخيانة العظمى

الفنانة المصرية التي حصدت لقب ملكة جمال مصر، قررت استكمال زفافها قبل يومين في حفل كبير، رغم كافة الانتقادات التي ترجع لخلفية سياسية، نظرا لتوتر العلاقات المصرية –التركية عقب الانقلاب على أول رئيس مصري منتخب في يونيو 2013

إنجي قالت أنها لا تنظر إلى السياسية بل إلى الحب وهو الذي دفعها للارتباط ببوسوتر، إلا أن ذلك لم يشفع لها بل وصل لمطالبة السلطات المصرية بتوجيه تهمة الخيانة العظمى لها والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام ، بينما دعا عدد من المغردين لترحلها خارج البلاد

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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