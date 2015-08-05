زواج مصرية من دبلوماسي تركى يشعل التواصل الاجتماعى

حفل زفاف إنجى والدبلوماسي التركى

أثار زواج الفنانة المصرية إنجي عبد الله من القائم بأعمال السفير التركي في القاهرة ألبر بوسوتر حالة من الجدل على العديد من الأصعدة في مصر منها الإعلامي ومنها وسائل التواصل الاجتماعي وصلت للاتهامها بالخيانة العظمى

الفنانة المصرية التي حصدت لقب ملكة جمال مصر، قررت استكمال زفافها قبل يومين في حفل كبير، رغم كافة الانتقادات التي ترجع لخلفية سياسية، نظرا لتوتر العلاقات المصرية –التركية عقب الانقلاب على أول رئيس مصري منتخب في يونيو 2013

إنجي قالت أنها لا تنظر إلى السياسية بل إلى الحب وهو الذي دفعها للارتباط ببوسوتر، إلا أن ذلك لم يشفع لها بل وصل لمطالبة السلطات المصرية بتوجيه تهمة الخيانة العظمى لها والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام ، بينما دعا عدد من المغردين لترحلها خارج البلاد