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"روبرت داوني" أعلى الممثلين أجرا بالعالم

5/8/2015

روبرت داوني -(غيتي)

 

احتل الممثل الأميركي الشهير "روبرت داوني" جي آر  المرتبة الأولى في قائمة مجلة "فوربس" الأميركية الاقتصادية لأعلى الممثلين أجرا في العالم للمرة الثالثة على التوالي.

وذكرت المجلة أمس الثلاثاء أن إيرادات داوني نجم سلسلة أفلام "الرجل الحديدي" و"المنتقمون" بلغت نحو ثمانين مليون دولار خلال الفترة من يونيو/حزيران 2014 حتى يونيو/حزيران الماضي.

ولأول مرة تأخذ المجلة في اعتبارها أثناء إعداد القائمة ممثلين لم يشاركوا هذا العام في أفلام أميركية، حيث حلّ ممثل الحركة الصيني "جاكي شان" (61 عاما) في المرتبة الثانية بإيرادات بلغت نحو خمسين مليون دولار.

وكان من بين أول عشرة أسماء في القائمة ثلاثة نجوم من الهند، حيث حل "أميتاب باتشان" و"سلمان خان" في المرتبة السابعة بإيرادات بلغت 33.5 مليون دولار لكل منهما، و”أكشاي كومار" في المرتبة التاسعة بإيرادات بلغت 32.5 مليون دولار.

كما حل ضمن العشرة الأوائل في القائمة "فين ديزل" و"برادلي كوبر" و"آدم ساندلر" و"توم كروز" و"مارك فالبيرغ". وبحسب بيانات المجلة، شملت القائمة 34 ممثلا من سبع دول.

 

وتستند المجلة في تقديرات إيرادات الممثلين إلى بيانات شركة "نيلسن" لأبحاث السوق وموقعين إلكترونيين متخصصين في المجال السينمائي وبيانات الممثلين ووكلائهم ومديري أعمالهم ومحاميهم. وتقتصر القائمة المعلنة على أسماء الممثلين الرجال.

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