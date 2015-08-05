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رغم فرحتهم بالنصر، أهالي الحوطة في معاناة

5/8/2015

رصدت "الجزيرة مباشر" فرحة أهالي في مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج جنوب اليمن ومعاناتهم , بعد أن تحررت من سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح، وأحكمت المقاومة الشعبية سيطرتها عليها، كما رصدت آثار الدمار الذي حل بها. 

وعبر أهالي الحوطة عن فرحتهم بتحقيق حلم النصر -بحسب تعبيرهم-، موضحين مدى الدمار الهائل الذي حل بالمدينة على يد ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع على عبدالله صالح . 

ووصف الأهالي الحوطة بجوهرة اليمن، وأنها مدينة التراث والفن وفيها عدد كبير من رجال المقاومة الشعبية وفيها دروس كثيرة في التضحية والدفاع عن الأرض والعرض. 

وأضافوا أن المدينة صمدت وقاومت الميليشيات رغم الدمار الشامل الذي لحق بها، وهي تعتبر من أكبر المدن المنكوبة في اليمن، إلا أنه لم تلتفت إليها أية جهة اعلامية ولم تتلق  مساعدات إنسانية.

 

وأشاروا إلى أن المدينة مدمرة نهائياً وتحتاج لدعم كبير فقد تحولت من مدينة الفن والتراث إلى مدينة أشباح، ومازل سكانها بلا ماء ولا دواء ولا غذاء ولا كهرباء، تشردوا  من بيوتهم.  ومازالت آثار الدمار واضحة على المدينة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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