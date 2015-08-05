دراسة: حبوب منع الحمل تمنع سرطان الرحم

في مفاجأة علمية، قال باحثون بريطانيون إن استخدام وسائل لمنع الحمل عن طريق الفم والتي غالبا ما يطلق عليها "الحبة" توفر حماية طويلة الأمد للوقاية من سرطان الرحم وإنه كلما استخدمت لفترة أطول كلما تراجع بشكل أكبر خطر الإصابة بالسرطان.

وفي تحليل لجميع الأدلة المتوافرة قال المحللون إن استخدام حبوب منع الحمل منع ما يقدر بنحو 400 ألف حالة إصابة بسرطان الرحم في الدول الغنية على مدى الخمسين عاما الماضية بما في ذلك حوالي 200 ألف حالة في العقد الماضي.

وقال فاليري بيرال، الأستاذ بجامعة اكسفورد البريطانية، والذي شارك في الإشراف على الدراسة إن الأثر القوي لموانع الحمل التي تؤخذ عن طريق الفم, في الوقاية من الإصابة بسرطان الجدار الداخلي للرحم , وهو الأثر الذي يستمر لعشرات السنين بعد التوقف عن تعاطي حبوب منع الحمل, بما يعني استمرار استفادة النساء اللاتي كن يستخدمن هذه الحبوب في العشرينات من العمر أو أصغر عندما يصبحن في الخمسينات أو سن أكبر وهي الفترة العمرية التي تصبح فيها احتمالات الإصابة بالسرطان أكبرً.

وتابع قائلا "البحوث السابقة أوضحت أيضا أن حبوب منع الحمل تمنع كذلك الإصابة بسرطان المبيض، وقد اعتاد الناس على القلق من أن حبوب منع الحمل قد تسبب السرطان لكن الجديد أن الحبوب تقلل خطر الإصابة بالسرطان في الأجل الطويل.

وقام الفريق الذي أشرف عليه "بيرال" بجمع البيانات لبحثهم -الذي نشر في دورية لانست أونكولوجي المتخصصة في علم الأورام- عن 27276 امرأة مصابة بسرطان في الجدار الداخلي للرحم شملتها 36 دراسة من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا وجنوب افريقيا مستخدمين جميع الأدلة الوبائية تقريباً التي جرى جمعها عن تأثير وسائل منع الحمل التي تؤخذ عن طريق الفم.

ووجد الباحثون أنه في البلدان المرتفعة الدخل فإن استخدام موانع الحمل التي تؤخذ عن طريق الفم يقلل خطر الإصابة بسرطان جدار الرحم قبل بلوغ سن الـ75 من 2.3 إصابة إلى 1.3 إصابة لكل 100 امرأة.

ووجدوا أنه كلما مرت 5 سنوات على تناول حبوب منع الحمل, قل خطر الإصابة بسرطان جدار الرحم يقل بحوالي 25%.