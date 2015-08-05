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حكومة أقلية للعدالة والتنمية مقابل انتخابات مبكرة

5/8/2015

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
 

قال سميح يالجين نائب رئيس حزب الحركة القومية اليميني التركي المعارض لرويترز إن حزبه سيدعم حكومة أقلية لحزب العدالة والتنمية إذا وافق الحزب الحاكم على إجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر تشرين الثاني.

وأضاف في مقابلة بالعاصمة أنقرة "لن ندعم حكومة أقلية عادية يشكلها حزب العدالة والتنمية، ولكن إذا كانت حكومة أقلية تعني انتخاب حكومة فإنه ينبغي علينا أن نرى موعدا للانتخابات. يمكن أن ندعم حكومة أقلية لحزب العدالة والتنمية بشرط إجراء انتخابات في نوفمبر".

ويجري الحزب الحاكم محادثات في محاولة لإيجاد شريك صغير في الائتلاف بعد أن خسر أغلبيته في البرلمان في الانتخابات العامة التي جرت في يونيو حزيران وذلك للمرة الأولى منذ وصوله للسلطة قبل عشر سنوات.

ولا يزال أمام الحزب الحاكم في تركيا ثلاثة أسابيع للاتفاق على ائتلاف عامل أو محاولة حكم البلاد بمفرده أو الذهاب إلى انتخابات جديدة.

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